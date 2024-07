Vítor Almeida é o novo presidente do INEM

O anestesista Vítor Almeida será o novo presidente do INEM, em sucessão de Luís Meira, que na segunda-feira apresentou a demissão à ministra da Saúde, por ter perdido a confiança na tutela.

Vítor Almeida é médico no hospital São Teotónio, em Viseu, e no ano passado foi, a par com Luís Meira, um dos escolhidos pela Cresap para presidir o INEM, mas o Governo PS decidiu manter o presidente em funções.

Faz ainda parte do colégio da competência em emergência médica.