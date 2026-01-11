diario as beiras
Vereadora da Câmara de Coimbra anuncia desfiliação do Chega com efeitos imediatos

11 de janeiro de 2026 às 11 h25
DR

A vereadora da Câmara Municipal de Coimbra Maria Lencastre Portugal anunciou hoje a desfiliação do partido Chega, com efeitos imediatos, invocando razões relacionadas com o enquadramento do exercício do mandato, para o qual foi eleita em outubro.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarca explicou que a decisão resulta de uma “incompatibilidade objetiva” entre orientações internas recentemente aprovadas pelo Chega e a forma como entende que deve ser exercido o mandato local, “assente na autonomia dos eleitos e na representação direta dos cidadãos”.

“As orientações para o exercício do Estatuto do Direito de Oposição 2026”, aprovadas pela Comissão Autárquica Nacional do Chega, introduzem procedimentos de articulação política interna que não são conciliáveis com o modelo de mandato livre consagrado na Constituição e no Estatuto dos Eleitos Locais”, evidenciou.

