diario as beiras
Nacional

Ventura reitera “inoportunidade” de Conselho de Estado onde pretende criticar PR sobre saúde

09 de janeiro de 2026 às 13 h40
0 comentário(s)
Fotografia: DR

O candidato presidencial apoiado pelo Chega lamentou hoje a “inoportunidade” do Conselho de Estado, no qual vai participar, e onde pretende transmitir ao Presidente da República que devia ter tido uma “ação firme” com o Governo na saúde.

“Certamente vou dar nota de duas coisas: da inoportunidade que um Conselho de Estado no meio de uma eleição presidencial, que não tem uma justificação, a que não seja colocar o Presidente da República em exercício no centro do debate político. E obviamente que vou dizer a Marcelo Rebelo de Sousa que aquilo que aconteceu nos últimos dias em Portugal, em termos de saúde, mereceria uma ação firme do Presidente da República”, defendeu André Ventura.

O candidato às eleições presidenciais de dia 18 falava aos jornalistas em Sobral de Monte Agraço, distrito de Lisboa, num dia em que a sua agenda de campanha tem apenas uma iniciativa devido ao Conselho de Estado no qual vai participar, à tarde, para analisar a situação na Ucrânia e na Venezuela.

Apesar de os temas serem internacionais e de considerar que a convocatória deste órgão consultivo do chefe de Estado é errada, André Ventura, que foi eleito conselheiro de Estado pelo parlamento em 2024, considerou que “é preciso dizer a Marcelo Rebelo de Sousa que ele falhou ao não chamar a atenção do Governo em falhas gravíssimas” nos últimos dias, “quando pessoas morriam por falta de atendimento médico”.

“Portanto, eu perguntarei ao Presidente da República, com todo o respeito, e é muito, que tenho por ele, o que é que andava a fazer nestes dias”, afirmou.

Interrogado sobre o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter pedido, na quinta-feira, uma explicação o mais rápido possível sobre os casos de mortes que ocorreram sem que tivesse chegado socorro do INEM, defendendo que os portugueses precisam de certezas nesta matéria, Ventura considerou que o chefe de Estado “falou 48 horas depois do que devia ter falado”.

O candidato a Belém lamentou que “o Presidente da República tenha que ter um candidato a dizer-lhe que ele tem que falar sobre saúde” e acrescentou que, caso seja eleito, não irá “precisar que ninguém” lhe diga “que é o momento de falar ou não falar”.

Além de André Ventura, dos candidatos presidenciais, também Luís Marques Mendes (apoiado por PSD e CDS-PP) vai participar no Conselho de Estado.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de janeiro

Paulo Raimundo diz que PM não pode se orgulhar por adquirir ambulâncias porque "decisão é de 2023"
09 de janeiro

Ventura reitera “inoportunidade” de Conselho de Estado onde pretende criticar PR sobre saúde
09 de janeiro

Marques Mendes considera que “saúde está demasiado politizada”
09 de janeiro

Cotrim Figueiredo encara críticas de Marques Mendes como sinal de preocupação

Nacional

Nacional
09 de janeiro às 13h40

Ventura reitera “inoportunidade” de Conselho de Estado onde pretende criticar PR sobre saúde

0 comentário(s)
Nacional
09 de janeiro às 13h35

Marques Mendes considera que “saúde está demasiado politizada”

0 comentário(s)
Nacional
09 de janeiro às 13h31

Cotrim Figueiredo encara críticas de Marques Mendes como sinal de preocupação

0 comentário(s)