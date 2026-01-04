diario as beiras
Internacional

Venezuela: Trump ameaça Delcy de “pagar mais caro” do que Maduro se “não fizer o que deve”

04 de janeiro de 2026 às 21 h46
DR

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou hoje que a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, “pagará mais caro do que Maduro” se “não fizer o que deve”.

“Reconstruir o país não é uma coisa má”, afirmou Trump à revista The Atlantic, um dia depois de militares norte-americanos terem capturado o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas, para o julgar nos Estados Unidos.

A Venezuela, concluiu, está “em falência” e o “país é uma catástrofe em todos os domínios”.

Na entrevista, Donald Trump reafirmou a ideia de uma intervenção semelhante na Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca há muito cobiçado pelos Estados Unidos.

“Precisamos da Gronelândia, com certeza”, disse, descrevendo a ilha como estando “rodeada de navios russos e chineses”.

Ao início do dia de hoje, o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, disse que os Estados Unidos vão trabalhar com os venezuelanos “se tomarem boas decisões”.

O exército venezuelano reconheceu hoje a vice-presidente do país, Delcy Rodríguez, como Presidente interina.

No sábado, Donald Trump declarou que Delcy Rodriguez estava disposta a cooperar com os Estados Unidos, mas a vice-presidente respondeu que a Venezuela estava pronta para se defender.

Autoria de:

Agência Lusa

