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Coimbra

Universidade de Coimbra cria tecnologia de IA para identificar emoções na música

25 de março de 2026 às 10 h45
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Investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) estão a desenvolver tecnologias de Inteligência Artificial (IA) capazes de identificar automaticamente as emoções presentes na música, revelou hoje aquela instituição de ensino superior.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a FCTUC explicou que o objetivo do projeto é “melhorar os sistemas que permitem classificar música de acordo com a emoção que transmite, funcionalidade cada vez mais relevante em plataformas de ‘streaming’”.

A investigação decorre no âmbito do “Music Emotion Recognition: Next Generation” (Merge), projeto coordenado pelo docente da FCTUC Rui Pedro Paiva, que conta com uma equipa de investigadores do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra (CISUC), da FCTUC, e que é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia com 196 mil euros.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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