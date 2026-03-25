Investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) estão a desenvolver tecnologias de Inteligência Artificial (IA) capazes de identificar automaticamente as emoções presentes na música, revelou hoje aquela instituição de ensino superior.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a FCTUC explicou que o objetivo do projeto é “melhorar os sistemas que permitem classificar música de acordo com a emoção que transmite, funcionalidade cada vez mais relevante em plataformas de ‘streaming’”.

A investigação decorre no âmbito do “Music Emotion Recognition: Next Generation” (Merge), projeto coordenado pelo docente da FCTUC Rui Pedro Paiva, que conta com uma equipa de investigadores do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra (CISUC), da FCTUC, e que é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia com 196 mil euros.

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