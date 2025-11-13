diario as beiras
Nacional

UGT aprova por unanimidade greve geral a 11 de dezembro

13 de novembro às 17 h58
0 comentário(s)
DR

A UGT aprovou hoje a decisão de avançar, em convergência com a CGTP, para uma greve geral em 11 de dezembro, contra o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral, foi hoje anunciado.

A decisão foi hoje aprovada por unanimidade e aclamação pelo Conselho Geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), sob proposta do secretariado nacional.

“A UGT tomou esta decisão depois de um ciclo de reuniões”, quer bilaterais, quer plenárias no âmbito da concertação social “com o Governo português e com parceiros patronais”, afirmou o secretário-geral da UGT, em conferência de imprensa, indicando que desses encontros “não resultaram condições” para levar “a cabo as propostas que a UGT tinha”.

Esta será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais, desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da ‘troika’.

Mário Mourão lembrou ainda que quando há uma greve “há sempre impactos nos rendimentos” e disse que a UGT não queria tomar esta decisão, mas foi forçada a fazê-lo.

“O impedimento da UGT em ir para esta greve está na mão dos restantes parceiros, não está nas nossas mãos”, frisou.

Na resolução aprovada pelo secretariado nacional, a UGT argumenta que a proposta do Governo foi apresentada “fora de tempo, num contexto de crescimento económico, estabilidade financeira e de pujança do mercado de trabalho” e considera que esta é “atentatória do espírito do diálogo social, uma vez que traduz uma opção clara em favor dos empregadores, cortando direitos aos trabalhadores e prejudicando a atividade dos sindicatos”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de novembro

Presidenciais: Jorge Pinto diz em Coimbra quer que Portugal antecipe problemas e passe a ser um país preventivo
13 de novembro

UGT aprova por unanimidade greve geral a 11 de dezembro
13 de novembro

INEM com 11 milhões de euros para manutenção e gestão da frota
13 de novembro

Governo diz-se de “portas abertas” ao diálogo para evitar greve que “não serve interesses dos portugueses”

Nacional

CoimbraNacional
13 de novembro às 19h03

Presidenciais: Jorge Pinto diz em Coimbra quer que Portugal antecipe problemas e passe a ser um país preventivo

0 comentário(s)
Nacional
13 de novembro às 17h58

UGT aprova por unanimidade greve geral a 11 de dezembro

0 comentário(s)
Nacional
13 de novembro às 17h47

INEM com 11 milhões de euros para manutenção e gestão da frota

0 comentário(s)