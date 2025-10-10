A Universidade de Coimbra (UC) reafirmou a sua posição entre as 500 melhores universidades mundiais na mais recente edição do Times Higher Education World University Ranking (THE WUR), anunciou ontem a instituição universitária.

Classificada no intervalo 401-500, “a UC é a mais bem posicionada das instituições de ensino superior nacionais, ex aequo com as suas congéneres de Lisboa e do Porto”, refere a UC.

Este é o terceiro ano consecutivo que a instituição se classifica no top 500 mundial no prestigiado ranking, que na edição deste ano (THE WUR 2026) classifica 2191 instituições de ensino superior de todo o mundo.

