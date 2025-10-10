diario as beiras
Coimbra

UC consolida posição no top 500 mundial em ranking internacional

10 de outubro às 10 h02
0 comentário(s)
UC | DCM

A Universidade de Coimbra (UC) reafirmou a sua posição entre as 500 melhores universidades mundiais na mais recente edição do Times Higher Education World University Ranking (THE WUR), anunciou ontem a instituição universitária.
Classificada no intervalo 401-500, “a UC é a mais bem posicionada das instituições de ensino superior nacionais, ex aequo com as suas congéneres de Lisboa e do Porto”, refere a UC.
Este é o terceiro ano consecutivo que a instituição se classifica no top 500 mundial no prestigiado ranking, que na edição deste ano (THE WUR 2026) classifica 2191 instituições de ensino superior de todo o mundo.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt

Autoria de:

Redação

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de outubro

Papa reza no sábado junto à imagem da Virgem de Fátima na Praça de São Pedro
10 de outubro

Opinião: A celebração do Enoturismo na Região Centro!
10 de outubro

Opinião: Prémio Nobel da Paz
10 de outubro

Opinião: À Mesa com Portugal – Barrigas, Barriguinhas e Dióspiros

Coimbra

Coimbra
10 de outubro às 10h10

PJ com recorde de presumíveis incendiários detidos em 2025

0 comentário(s)
Coimbra
10 de outubro às 10h05

INEM e ULS otimizam receção de doentes urgentes

0 comentário(s)
Coimbra
10 de outubro às 10h02

UC consolida posição no top 500 mundial em ranking internacional

0 comentário(s)