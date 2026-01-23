O trânsito rodoviário na Estrada Nacional (EN) 110 foi ontem interrompido na zona do Miradouro do Sr. Justo, a seguir ao Casal da Misarela, concelho de Coimbra, devido a um deslizamento de terras associado ao temporal Ingrid, informou a Câmara Municipal de Coimbra.

Num esclarecimento ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa Infraestruturas de Portugal (IP) confirmou o facto, registado ao quilómetro 12,635.

A interdição está devidamente sinalizada, bem como o desvio de trânsito, que deverá ser feito através do IP3 ou da EN 17, via Vila Nova de Poiares.

