Tony Carreira e Bárbara Bandeira animam FICABEIRA em Arganil

Tony Carreira e Bárbara Bandeira são cabeças de cartaz da 42.ª edição da FICABEIRA e Feira do Mont’Alto 2025 de Arganil, no interior do distrito de Coimbra, que começa na quinta-feira e termina na segunda-feira.

“Estamos confiantes de que será a melhor edição de sempre, com mais zonas, mais expositores, atividades para todas as idades e um cartaz de excelência neste evento que celebra a economia, a cultura e a tradição de Arganil, refletindo a força e a capacidade de resiliência do nosso território”, sublinhou o presidente da autarquia.

Em comunicado, Luís Paulo Costa salientou que o certame deste ano cresce significativamente, com novos espaços e uma disposição renovada, além da ampliação da zona de restauração, um espaço dedicado ao Rally – Arganil Capital do Rally, com exposição de carros, uma área dedicada à tecnologia com demonstrações de robótica e uma zona infantil, com insufláveis e atividades lúdicas.

Com um investimento de aproximadamente 300 mil euros, o evento deste ano, com mais de uma centena de expositores, “assume-se como um espaço de partilha e descoberta, combinando economia, cultura, gastronomia e entretenimento, ao mesmo tempo que permite conhecer de perto projetos de valorização do território, como a Floresta da Serra do Açor”.

A FICABEIRA e Feira do Mont’Alto 2025 é inaugurada na quinta-feira, a partir das 18:30, pelo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado.

Nesse dia à noite atua Marito Marques e os Vocalistas, seguindo-se, na sexta-feira, o rapper Van Zee, e, no sábado, o cantor Tony Carreira.

Bárbara Bandeira anima a noite de domingo e, na segunda-feira, o tributo ‘Para Sempre Marco’ encerra o certame.