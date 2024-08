Tondela recebe Felgueiras em Coimbra para a quarta jornada

O jogo Tondela–Felgueiras, a contar para a quarta jornada da II Liga de futebol, vai realizar-se no Estádio Cidade de Coimbra, em vez do Estádio João Cardoso, anunciou ontem o clube beirão.

“Esta mudança do palco do jogo deve-se ao estado do relvado do Estádio João Cardoso, que foi afetado por um fungo, relvado esse que está atualmente a ser alvo de um processo de tratamento”, justifica o clube.

Em comunicado de imprensa, o Tondela esclarece que “entende por bem dar esta margem temporal necessária para que o tapete regresse às suas condições e níveis de qualidade a que tem habituado” atletas e público.

“Perante este cenário, que lamentamos, o Tondela continua a trabalhar afincadamente com a empresa de manutenção dos relvados do Complexo do Estádio João Cardoso para resolver o mais rapidamente possível essa situação”, escreve o clube.

O Tondela informa ainda que haverá “autocarros que irão transportar os sócios do clube, de forma gratuita, para Coimbra, sempre que cumpram com os requisitos e respetivas inscrições atempadas”.

O jogo da quarta jornada da II Liga de futebol entre Tondela e Felgueiras está agendado para este sábado, dia 31 de agosto, para as 14:00, no Estádio Cidade de Coimbra.