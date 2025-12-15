diario as beiras
Lousã

Teatro Municipal da Lousã com Carminho e Yerai Cortés no início de 2026

15 de dezembro de 2025 às 18 h48
0 comentário(s)
DR

O Teatro Municipal da Lousã vai receber concertos da fadista Carminho, dos TAXI e do guitarrista espanhol de flamenco Yerai Cortés no primeiro trimestre de 2026, numa programação que conta também com “Rei Lear”, da Companhia do Chapitô.

Caminho vai apresentar o seu último álbum “Eu vou morrer de amor ou resistir” em 14 de março, o guitarrista espanhol Yerai Cortés apresenta o espetáculo “Guitarra Coral” no dia 20 do mesmo mês e os TAXI atuam no Teatro Municipal da Lousã (TML) em 24 de janeiro, no âmbito dos 45 anos de carreira daquele grupo, revelou hoje aquele espaço, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A programação na área da música para os três primeiros meses de 2026 conta ainda com nomes como Marisa Liz, no âmbito do festival Montepio às Vezes o Amor, Ana Lua Caiano, ou o espetáculo para o público infantil “As árvores não têm pernas para andar”, da pianista Joana Gama.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (16/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de dezembro

Pureza assinala“derrota clamorosa” do Governo e extrema-direita na lei da nacionalidade
15 de dezembro

Teatro Municipal da Lousã com Carminho e Yerai Cortés no início de 2026
15 de dezembro

Gripe e infeções respiratórias aumentam procura de hospitais, SNS 24 e INEM
15 de dezembro

Tribunal Constitucional considera inconstitucionais normas dos dois decretos sobre nacionalidade

Lousã

Lousã
15 de dezembro às 18h48

Teatro Municipal da Lousã com Carminho e Yerai Cortés no início de 2026

0 comentário(s)
Lousã
15 de dezembro às 10h10

Maestro Adérito Pereira passou a batuta da Filarmónica Lousanense após 45 anos

0 comentário(s)
LousãMiranda do Corvo
11 de dezembro às 09h59

Lousã/Miranda do Corvo: Metrobus arranca no troço suburbano

0 comentário(s)