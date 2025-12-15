O Teatro Municipal da Lousã vai receber concertos da fadista Carminho, dos TAXI e do guitarrista espanhol de flamenco Yerai Cortés no primeiro trimestre de 2026, numa programação que conta também com “Rei Lear”, da Companhia do Chapitô.

Caminho vai apresentar o seu último álbum “Eu vou morrer de amor ou resistir” em 14 de março, o guitarrista espanhol Yerai Cortés apresenta o espetáculo “Guitarra Coral” no dia 20 do mesmo mês e os TAXI atuam no Teatro Municipal da Lousã (TML) em 24 de janeiro, no âmbito dos 45 anos de carreira daquele grupo, revelou hoje aquele espaço, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A programação na área da música para os três primeiros meses de 2026 conta ainda com nomes como Marisa Liz, no âmbito do festival Montepio às Vezes o Amor, Ana Lua Caiano, ou o espetáculo para o público infantil “As árvores não têm pernas para andar”, da pianista Joana Gama.

