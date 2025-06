TAGV promove festivais internacionais de cinema

O Teatro Académico de Gil Vicente promove, hoje, duas sessões de cinema no âmbito do Indie Lisboa – Festival Internacional de Cinema.

A partir das 18H30, é exibido o filme “Orlando Pantera”, realizado por Catarina Alves Costa, que aborda a vida do músico cabo-verdiano. Mais tarde, pelas 21H30, é a vez de No Sleep Till, de Alexandra Simpson.

Já no mês de julho, neste espaço cultural da cidade de Coimbra, realiza-se o Queer Lisboa – Festival Internacional de Cinema Queer. No dia 10, pelas 18H30, é apresentado o filme “Onda Nova”, de José António Garcia e Ícaro Martins. No mesmo dia, mas pelas 21H30, é exibido “Baby”, de Marcelo Caetano.