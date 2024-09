Taça de Portugal: Marialvas recebe Rebordosa, O. Hospital mede forças com o Mafra na 3.ª eliminatória

Realizou-se, hoje, na Cidade do Futebol, o sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, com o resultado a ditar que o Marialvas recebe o Rebordosa (Campeonato de Portugal). Já a equipa do O. Hospital mede forças, em Tábua, com o Mafra, formação que disputa a 2.ª Liga

O clube de Cantanhede e a turma oliveirense são os únicos representantes da Associação de Futebol de Coimbra (AFC) nesta fase da competição, depois de Académica, Tocha, União 1919 e Académica/SF terem sido afastados, na 2.ª eliminatória, da “prova rainha” do futebol português.

A 3.ª eliminatória, que já inclui a presença de todos os conjuntos da 1.ª Liga, de acordo com o calendário de provas, os encontros desta ronda vão ser disputados no fim de semana de 19 e 20 de outubro.

O FC Porto, vencedor das últimas três edições da Taça de Portugal, inicia a defesa do título no reduto do Sintrense, do Campeonato de Portugal.

Na ronda que marca a estreia das equipas da I Liga, que jogam todas fora, por imposição regulamentar, o Sporting viaja a casa do Portimonense, da II Liga.

Por seu lado, o Benfica inicia a sua participação na 85.ª edição da prova na casa do Pevidém, do Campeonato de Portugal.

Na 2. ª eliminatória, o Marialvas (Campeonato de Portugal) deixou pelo caminho o Tondela (2.ª Liga). Já o O. Hospital (Liga 3) eliminou o Machico (Campeonato de Portugal).

Todos os jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

Sandinenses (CP) – AVS (I)

Gondomar (CP) – Santa Clara (I)

Belenenses (L3) – Gil Vicente (I)

Anadia (L3) – Estrela da Amadora (I)

Sanjoanense (L3) – Farense (I)

Pevidém (CP) – Benfica (I)

Paços de Ferreira (II) – Vitória de Guimarães (I)

Maria da Fonte (D) – Arouca (I)

1.º Dezembro (L3) – Sporting de Braga (I)

Sintrense (CP) – FC Porto (I)

Atlético (L3) – Rio Ave (I)

União de Leiria (II) – Nacional (I)

Amora (CP) – Casa Pia (I)

União de Santarém (L3) – Moreirense (I)

Lusitano de Évora (CP) – Estoril Praia (I)

Varzim (L3) – Boavista (I)

Lagoa (CP) – Famalicão (I)

Portimonense (II) – Sporting (I)

Marialvas (CP) – Rebordosa (CP)

Leixões (II) – Alcains (CP)

São João de Vêr (L3) – Paredes (CP)

Sporting da Covilhã (L3) – Moncarapachense (CP)

Caldas (L3) – Tirsense (CP)

Alpendorada (CP) – Cinfães (CP)

Vila Real (CP) – Atlético Arcos (CP)

Elvas (CP) – Torreense (II)

Alverca (II) – Pêro Pinheiro (CP)

Desportivo de Chaves (II) – Lusitânia Lourosa (L3)

Brito (CP) – Moura (CP)

Oliveira do Hospital (L3) – Mafra (II)

Penafiel (II) – Lusitânia (L3)

Amarante (L3) – Juventude Lajense (D)