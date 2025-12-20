A Assembleia Municipal de Tábua aprovou por maioria um orçamento de mais de 38 milhões de euros (ME) para 2026, um valor sem alterações significativas em comparação ao deste ano.

A proposta orçamental para 2026 deste município, liderado pelo PS, foi hoje aprovada na Assembleia Municipal, com os votos a favor do PS e do PSD, dois votos contra do Chega e duas abstenções da IL.

Num comunicado divulgado por aquela autarquia do interior do distrito de Coimbra, o presidente da Câmara, Ricardo Cruz, afirma tratar-se de um plano “ambicioso, mas realista”, refletindo a determinação do executivo em prosseguir uma estratégia de desenvolvimento sustentado, aproveitando as oportunidades de financiamento dos fundos comunitários.

De acordo com a Câmara Municipal, o Orçamento e as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2026 assentam na continuidade e conclusão de projetos em curso ou já contratualizados, prevendo igualmente o lançamento de novas iniciativas.

“Esta estratégia é desenvolvida em permanente equilíbrio com uma política de rigor financeiro, que tem permitido reduzir de forma consistente a dívida do município”, frisou a autarquia.

Entre os principais investimentos, destaca-se o arranque dos trabalhos para a criação da Área Empresarial de Nova Geração de Tábua, que vai permitir disponibilizar 30 novos lotes para empresas.

Ênfase ainda no início das obras do Espaço Museológico Sarah Beirão/Tábua Welcome Centre e no Centro Interpretativo do Mundo Rural, bem como a requalificação da Escola Secundária de Tábua, com conclusão prevista para o próximo ano.

O documento contempla também a beneficiação do Centro de Saúde de Tábua, a modernização dos equipamentos desportivos do concelho e a melhoria da mobilidade e da rede viária municipal.

“As pessoas e o seu bem-estar continuam a ser uma prioridade do município, mantendo-se o apoio às famílias nas áreas da educação e da ação social, bem como a aposta na habitação, na sustentabilidade ambiental e na expansão das redes de águas residuais e de abastecimento de água”, acrescentou.

O orçamento prevê um reforço do papel das freguesias, através da transferência de competências e dos respetivos meios financeiros, num investimento que atingirá os 500 mil euros.

Os documentos para 2026 já haviam sido aprovados por unanimidade na reunião da Câmara Municipal, onde o PS, assim como na Assembleia Municipal, está em maioria.

O vereador da coligação Correr por Tábua (PPD/PSD, CDS-PP, IL), Luís Filipe de Jesus, disse hoje à agência Lusa que o parecer positivo na votação camarária foi motivado por um sentido de responsabilidade.

“O que motivou o voto positivo é a responsabilidade: em primeiro lugar de ser de Tábua e de ter sido candidato pelos tabuenses”, explicou.

A coligação, com dois vereadores na Câmara Municipal, optou “pelo voto favorável e pelo voto de confiança neste executivo”, acrescentou.

Para Luís Filipe de Jesus, se há um executivo que ganhou as eleições, “a não ser que existisse no orçamento um caso gritante, que prejudicasse diretamente os tabuenses”, é a sua responsabilidade, em seu entender, “estar ao lado deste executivo”.