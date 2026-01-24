A Metro Mondego acaba de informar que a operação do metrobus entre a Lousã – Estação e Serpins será suspensa temporariamente, numa extensão de 6 Kms, afetando três estações do canal, nomeadamente: Casal de Espírito Santo, Casal de Santo António e Serpins. Trata-se de uma “medida de carácter preventivo, destinada a proteger passageiros, trabalhadores e utilizadores do sistema”.

Observou-se, com especial incidência entre o dia de ontem e hoje de manhã, o deslizamento de um talude, refere a o eperador dos transportes. Está situado entre as estações de Casal de Espírito Santo e Serpins: “Esta decisão resulta da identificação de condições que não garantem os níveis de segurança adequados à operação, na sequência das condições meteorológicas que se têm verificado, caracterizadas por um regime de precipitação elevado e pela consequente saturação hídrica dos solos.

Auscultado o corpo técnico da empresa e as entidades envolvidas no projeto, apesar do deslizamento não ter atingido o pavimento do canal, verificou-se a necessidade de adotar esta medida preventiva, por motivos de segurança, condição imprescindível à prestação do serviço. “A suspensão da operação do metrobus neste troço tem carácter imediato, estando, no entanto, a empresa a proceder desde já aos esforços necessários à intervenção no talude, para que a situação possa regressar à normalidade o mais rapidamente possível”, garante a Metro Mondego..

Durante este período, as ligações entre Lousã – Estação e Serpins (em ambos os sentidos) serão efetuadas por um serviço de transporte alternativo, assegurado pela Metro Mondego, garantindo-se as mesmas frequências de viagens. A Metro Mondego “lamenta os incómodos causados e agradece a compreensão de todos, reiterando que a segurança é a sua principal prioridade. A normalização do serviço ocorrerá logo que estejam restabelecidas as condições de circulação”.