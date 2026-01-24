diario as beiras
Região Centro

Suspensão de circulação do metrobus nas três estações terminais do ramal de Serpins

24 de janeiro de 2026 às 17 h18
Durante este período, as ligações entre Lousã - Estação e Serpins (em ambos os sentidos) serão efetuadas por um serviço de transporte alternativo

A Metro Mondego acaba de informar que a operação do metrobus entre a Lousã – Estação e Serpins será suspensa temporariamente, numa extensão de 6 Kms, afetando três estações do canal, nomeadamente: Casal de Espírito Santo, Casal de Santo António e Serpins. Trata-se de uma “medida de carácter preventivo, destinada a proteger passageiros, trabalhadores e utilizadores do sistema”.

Observou-se, com especial incidência entre o dia de ontem e hoje de manhã, o deslizamento de um talude, refere a o eperador dos transportes. Está situado entre as estações de Casal de Espírito Santo e Serpins: “Esta decisão resulta da identificação de condições que não garantem os níveis de segurança adequados à operação, na sequência das condições meteorológicas que se têm verificado, caracterizadas por um regime de precipitação elevado e pela consequente saturação hídrica dos solos.

Auscultado o corpo técnico da empresa e as entidades envolvidas no projeto, apesar do deslizamento não ter atingido o pavimento do canal, verificou-se a necessidade de adotar esta medida preventiva, por motivos de segurança, condição imprescindível à prestação do serviço. “A suspensão da operação do metrobus neste troço tem carácter imediato, estando, no entanto, a empresa a proceder desde já aos esforços necessários à intervenção no talude, para que a situação possa regressar à normalidade o mais rapidamente possível”, garante a Metro Mondego..

Durante este período, as ligações entre Lousã – Estação e Serpins (em ambos os sentidos) serão efetuadas por um serviço de transporte alternativo, assegurado pela Metro Mondego, garantindo-se as mesmas frequências de viagens. A Metro Mondego “lamenta os incómodos causados e agradece a compreensão de todos, reiterando que a segurança é a sua principal prioridade. A normalização do serviço ocorrerá logo que estejam restabelecidas as condições de circulação”.

Autoria de:

António Rosado

