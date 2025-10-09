diario as beiras
Nacional

Subida do salário mínimo para 920 euros assegura aumento da isenção do IRS

09 de outubro às 14 h01
0 comentário(s)

O patamar de isenção de IRS em 2026 para quem tem rendimentos mais baixos vai depender do IAS do próximo ano, mas, para já, a proposta orçamental assegura que este referencial abrangerá, pelo menos, o novo salário mínimo, de 920 euros.

A atualização do mínimo de existência no IRS inscrita pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), entregue hoje no parlamento, prevê que o referencial de isenção da tributação corresponderá “ao maior valor entre 12.880 euros e 1,5 × 14 × IAS [Indexante dos Apoios Sociais]”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de outubro

Governo quer mexer na estrutura e organização do dispositivo de combate aos incêndios
09 de outubro

Reforço de 207 milhões para pagar professores e pessoal da Educação
09 de outubro

Novo programa de incentivo ao regresso de emigrantes arranca em 2026
09 de outubro

Subida do salário mínimo para 920 euros assegura aumento da isenção do IRS

Nacional

Nacional
09 de outubro às 17h27

Governo quer mexer na estrutura e organização do dispositivo de combate aos incêndios

0 comentário(s)
EducaçãoNacional
09 de outubro às 15h15

Reforço de 207 milhões para pagar professores e pessoal da Educação

0 comentário(s)
Nacional
09 de outubro às 14h44

Novo programa de incentivo ao regresso de emigrantes arranca em 2026

0 comentário(s)