diario as beiras
Nacional

Socialista Manuel Pizarro apoia Gouveia e Melo

03 de novembro às 22 h46
0 comentário(s)
Fotografia: DR

O antigo ministro socialista da Saúde Manuel Pizarro, que foi candidato do PS à Câmara do Porto, manifestou hoje o seu apoio à candidatura de Gouveia e Melo à Presidência da República, revelou à Lusa a assessoria do almirante na reserva.

Manuel Pizarro, que perdeu para Pedro Duarte a eleição para a autarquia portuense nas eleições disputadas em 12 de outubro, compareceu hoje no Ciclo de Conferências: Acelerar Portugal – Inteligência Artificial, organizado pela Associação Nacional de Jovens Empresários para assistir à intervenção do candidato.

No dia 19 de outubro, a Comissão Nacional do PS aprovou a proposta de José Luís Carneiro de apoio formal a Seguro. Todavia, o secretário-geral do PS deixou claro que esse apoio não deve colocar em causa “liberdade” dos dirigentes e militantes de optarem por apoiar outros candidatos.

O médico António Araújo, que apresentou candidatura independente à câmara portuense, mas que acabou por não se apresentar ao escrutínio após o chumbo do Tribunal Constitucional por número insuficiente de assinaturas, também esteve na conferência e manifestou o seu apoio a Gouveia e Melo, revelou a assessoria do candidato.

As eleições presidenciais estão agendadas para 18 de janeiro de 2026.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de novembro

Socialista Manuel Pizarro apoia Gouveia e Melo
03 de novembro

Médico Luís Mendes Cabral assume amanhã presidência do INEM
03 de novembro

Seguro não quer “país de pés de barro” e pede soluções para falhas na saúde
03 de novembro

Portugal entra no Mundial de sub-17 com goleada sobre a Nova Caledónia

Nacional

Nacional
03 de novembro às 22h46

Socialista Manuel Pizarro apoia Gouveia e Melo

0 comentário(s)
Nacional
03 de novembro às 20h13

Médico Luís Mendes Cabral assume amanhã presidência do INEM

0 comentário(s)
Nacional
03 de novembro às 20h00

Ventura pede que ministra da Saúde assuma “responsabilidade política” pelas falhas no setor

0 comentário(s)