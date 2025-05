Sete feridos após colisão entre camião e autocarro do Colégio de São Teotónio na A8 em Alcobaça

Uma colisão entre um camião e um autocarro, que transportava alunos do Colégio de São Teotónio, de Coimbra, causou hoje sete feridos ligeiros na autoestrada A8, em Alfeizerão, Alcobaça, disse o comandante do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

O acidente, ao quilómetro 94 da A8, no sentido norte-sul, a seguir ao nó de acesso a Alfeizerão, provocou sete feridos ligeiros, todos eles ocupantes do autocarro, sendo seis crianças e um professor, afirmou Carlos Silva à agência Lusa.

Três das vítimas foram transportadas para a urgência de Torres Vedras da Unidade Local de Saúde do Oeste e as restantes para a urgência do hospital de Leiria, “apenas com pequenas escoriações”.

Os restantes ocupantes do autocarro escolar foram transportados para o quartel dos bombeiros de São Martinho do Porto, para serem sujeitos a uma “segunda avaliação” pelo Instituto Nacional de Emergência Médica.

O autocarro seguia com 41 ocupantes, sendo 37 crianças, entre os 9 e os 10 anos, e quatro adultos (o motorista e três professores), do Colégio de São Teotónio, de Coimbra.

“Vinham da zona de Coimbra em dois autocarros para uma visita escolar ao Parque dos Dinossauros da Lourinhã”, adiantou o comandante.

O comandante do Destacamento de Trânsito de Leiria da GNR, Ricardo Vieira, afirmou à agência Lusa que não existem causas evidentes para o acidente, remetendo-as para a investigação posterior.

A autoestrada encontra-se condicionada durante 400 metros no mesmo sentido em que ocorreu o acidente, estando o trânsito a circular apenas pela faixa da esquerda, acrescentou.

A GNR não deu previsões para reabrir por completo a via, esclarecendo que no local apenas se encontram os veículos acidentados à espera de serem removidos e os meios necessários à sua remoção.

No local, estiveram 73 operacionais e 33 viaturas, entre meios do INEM, de várias corporações de bombeiros da região Oeste e da concessionária Autoestradas do Atlântico, e ainda um meio aéreo, de acordo com o Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

Entre os meios de socorro no local, encontra-se também uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica a dar assistência às vítimas.

Os meios de socorro começaram a ser chamados para a ocorrência pelas 09H50.