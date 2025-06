Sete distritos continuam sob aviso vermelho devido ao calor que começará a diminuir

Sete distritos do continente mantêm-se hoje sob aviso vermelho, o mais elevado, por causa do calor, uma situação que começará a melhorar na terça-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre vai vigorar até às 21:00, passando a maior parte a laranja (o segundo mais grave) pelo menos até às 21:00 de terça-feira, à exceção de Setúbal e Lisboa, que às 21:00 de hoje passam logo a amarelo.

Sob aviso laranja estão hoje Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Coimbra e Faro. Em Viseu, Coimbra e Faro este aviso vai vigorar até final do dia de hoje (21:00), em Vila Real durará até às 21:00 de terça-feira e nos distritos de Bragança e Guarda estende-se até às 18:00 de quarta-feira.

Por causa da onde de calor que atinge o país, a Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou para os riscos para a saúde, recomendando que se beba água, evite bebidas alcoólicas e opte por ambientes frescos ou climatizados.

No conjunto de recomendações divulgadas na sexta-feira na sua página da internet, aconselha a que as pessoas se mantenham em ambientes frescos ou climatizados pelo menos por duas a três horas por dia, evitem a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00, utilizem protetor solar com fator igual ou superior a 30, renovando a sua aplicação de duas em duas horas e após os banhos na praia ou piscina.

Recomenda ainda os cidadãos a usarem roupas de cor clara, leves e largas, cobrir a maior parte do corpo e nao esquecer do chapéu e óculos de sol, com proteção ultravioleta, e alerta para a necessidade de dar atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor, tais como crianças, pessoas idosas, doentes crónicos, grávidas, trabalhadores com atividade no exterior e diz que as crianças com menos de seis meses de idade não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta.

O IPMA prevê para hoje, no continente, continuação de tempo quente, com céu em geral pouco nublado, e a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada dispersos no interior, em especial das regiões Norte e Centro e durante a tarde.

Está igualmente previsto nevoeiro em alguns locais da faixa costeira ocidental e a temperatura máxima vai começar a descer.

Segundo o IPMA, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 17 (Aveiro) e os 26 graus Celsius (Faro) e as máximas entre os 24 (Aveiro) e os 43 (Beja).