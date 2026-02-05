O candidato presidencial António José Seguro considerou hoje essencial que as eleições se realizem no domingo, afirmando que só aceitará adiamentos “dentro do quadro legal e constitucional”.

“Eu sempre estive disponível para que se encontrem soluções que favoreçam os portugueses dentro do quadro legal e constitucional do nosso país”, respondeu aos jornalistas à saída de uma ação de campanha em Lisboa quando questionado sobre a proposta de André Ventura para adiar por uma semana a segunda volta das eleições presidenciais devido aos efeitos do mau tempo.

Questionado sobre se esta proposta do seu opositor está dentro desse quadro legal, Seguro recusou-se a fazer “comentários sobre coisas tão relevantes”.

“Aquilo que eu considero essencial é que as eleições se realizem e que todos os portugueses possam ter a possibilidade de votar. Aliás, já houve portugueses que votaram na semana passada, no domingo, e portanto não vejo nenhum problema que, para além dos votos que vão poder-se realizar este domingo, também possa haver, nos concelhos em que os presidentes de Câmara entendam, que não há condições agora de fazer essas eleições no domingo a seguir”, defendeu.