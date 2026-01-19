António José Seguro e André Ventura foram os vencedores da primeira volta das presidenciais de domingo, marcando presença na disputa de 08 de fevereiro, numa eleição em que Luís Marques Mendes registou para o PSD o pior resultado de sempre em atos eleitorais.

Com 31,1% e cerca de um milhão de 700 mil votos, Seguro terá conseguido fixar não só os votos do PS, que liderou entre 2011 e 2014, mas da esmagadora maioria dos eleitores da esquerda, deixando os candidatos apoiados pelo Livre, BE e PCP, que nas legislativas somavam 10%, com uma votação residual, na casa dos 4%.

O antigo secretário-geral socialista foi mesmo o grande vencedor da noite, não apenas por ter concentrado os votos da esquerda, mas por ter partido para a eleição presidencial com sondagens adversas que o colocavam quase sempre atrás de candidatos como o almirante na reserva Henrique Gouveia e Melo, o primeiro a aparecer como favorito, ou Luís Marques Mendes, que a determinada altura era o mais bem colocado nos estudos de opinião.

No final da noite, Seguro procurou alargar o leque dos seus apoios para a segunda volta, recuperando a máxima de Mário Soares e prometer que será “o Presidente de todos os portugueses” e afirmando que recebeu votos “oriundos de todos os campos políticos”, o que “reforça o caráter independente da candidatura”. “Sou livre, vivo sem amarras e assim agirei como Presidente da República”, acentuou.

André Ventura foi o outro vencedor da noite eleitoral, apesar de ter falhado o objetivo de vitória na primeira volta reiterado na campanha eleitoral. Com 23,5% e cerca de um milhão e 300 mil votos, Ventura conseguiu, aparentemente, fidelizar o eleitorado do Chega nas últimas legislativas (1,43 miçhões de votos) e partir para a segunda volta a reclamar o papel de líder da direita em Portugal.

“Eu vou agregar a direita a partir de hoje”, repetiu Ventura durante a noite eleitoral, aproveitando o brecha entreaberta pelo líder social-democrata e primeiro-ministro, Luís Montenegro, que não perdeu tempo para indicar que “o PSD não emitirá qualquer indicação de voto” na segunda volta das presidenciais e “não estará envolvido na campanha”.

No confronto agendado para 08 de fevereiro, António José Seguro apresentar-se-á com o apoio do PS e de toda a esquerda contra André Ventura, que apesar de reivindicar a liderança da direira, terá apenas o apoio do Chega. Independentemente dos partidos, muitas figuras deverão assumir opções para a segunda volta, como aconteceu com o ex-ministro social-democrata Miguel Poiares Maduro, na RTP, e José Pacheco Pereira, na TVI, ambos manifestando o apoio a António José Seguro.

João Cotrim Figueiredo, ex-líder da Iniciativa Liberal, apesar de ter quase triplicado o resultado do seu partido nas últimas legislativas, teve uma noite agridoce, uma vez que falhou o seu principal objetivo de disputar a segunda volta.

Após uma campanha quase sempre em crescendo, embora com dois momentos embaraçantes – quando admitiu apoiar Ventura na segunda volta e quando foi acusado de assédio sexual por uma ex-assessora da IL – Cotrim alimentou sempre a esperança na segunda volta, hipótese que viria a gorar-se na noite eleitoral. Apesar de ter admitido apoiar Ventura durante a campanha, Cotrim Figueiredo seguiu a batuta de Luís Montenegro e anunciou que não endossaria o voto para a segunda volta das presidenciais.

Luís Marques Mendes foi o principal derrotado da noite, tendo em conta que era o candidato apoiado pela coligação que suporta o Governo, PSD e CDS-PP, e chegou a aparecer em primeiro lugar nas sondagens. Mas o ex-ministro social-democrata ficou em quinto, com 11,3% e pouco mais de 630 mil votos, embora na eleição presidencial mais disputada de sempre, com 11 candidatos. “A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha”, assumiu Marques Mendes, que também decidiu não apoiar qualquer candidato na segunda volta.

Henrique Gouveia e Melo, o almirante na reserva que chegou a ser tido por comentadores como futuro Presidente quando aparecia destacado nas sondagens, ficou-se pelo quarto lugar, com 12,3% e pouco menos de 700 mil votos. Gouveia e Melo assumiu que os resultados ficaram aquém dos seus objetivos, mas avisou que o país continuará a contar com a sua “participação cívica”.

Também uma derrotada pesada tiveram os partidos à esquerda do PS – Livre, PCP e BE – cujos candidatos Jorge Pinto, António Filipe e Catarina Martins não ultrapassaram uma votação residual, que toda somada andou nos 4%. Catarina Martins obteve 2%, António Filipe 1,6% e Jorge Pinto 0,6%, este último co menos votação do que o músico Manuel João Vieira (1,08%).