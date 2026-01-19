diario as beiras
Nacional

Seguro diz que “venceu a democracia” e quer derrotar extremismos

19 de janeiro de 2026 às 00 h04
0 comentário(s)
Fotografia: DR

António José Seguro, vencedor da primeira volta das presidenciais, considerou que hoje “venceu a democracia” e “voltará a ganhar em 08 de fevereiro”, apelando aos democratas, progressistas e humanistas para que se juntem à sua candidatura para “derrotar extremismos”.

“Sou livre, vivo sem amarras e assim agirei como Presidente da República. Com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 08 de fevereiro”, disse António José Seguro no seu discurso de vitória na primeira volta das presidenciais.

O candidato apoiado pelo PS convidou todos “os democratas, progressistas e humanistas” a juntarem-se à sua candidatura, para que na segunda volta, unidos, se derrote “os extremismos e quem semeia ódio”.

Seguro entrou na sala do Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha em ambiente de festa, tendo percorrido os corredores do anfiteatro cheio ao som dos cânticos com o seu nome, subindo ao palco com a sua família.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de janeiro

Tiago Soares é o jogador mais novo de sempre a jogar pela Académica
19 de janeiro

Seguro e Ventura marcam lugar na segunda volta em noite de derrota pesada para Marques Mendes
19 de janeiro

António Filipe com pior resultado de um candidato apoiado pelo PCP
19 de janeiro

Seguro diz que “venceu a democracia” e quer derrotar extremismos

Nacional

Nacional
19 de janeiro às 00h07

Seguro e Ventura marcam lugar na segunda volta em noite de derrota pesada para Marques Mendes

0 comentário(s)
Nacional
19 de janeiro às 00h05

António Filipe com pior resultado de um candidato apoiado pelo PCP

0 comentário(s)
Nacional
19 de janeiro às 00h04

Seguro diz que “venceu a democracia” e quer derrotar extremismos

0 comentário(s)