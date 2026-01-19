António José Seguro, vencedor da primeira volta das presidenciais, considerou que hoje “venceu a democracia” e “voltará a ganhar em 08 de fevereiro”, apelando aos democratas, progressistas e humanistas para que se juntem à sua candidatura para “derrotar extremismos”.

“Sou livre, vivo sem amarras e assim agirei como Presidente da República. Com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 08 de fevereiro”, disse António José Seguro no seu discurso de vitória na primeira volta das presidenciais.

O candidato apoiado pelo PS convidou todos “os democratas, progressistas e humanistas” a juntarem-se à sua candidatura, para que na segunda volta, unidos, se derrote “os extremismos e quem semeia ódio”.

Seguro entrou na sala do Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha em ambiente de festa, tendo percorrido os corredores do anfiteatro cheio ao som dos cânticos com o seu nome, subindo ao palco com a sua família.