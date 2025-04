Segurança Rodoviária lança campanha para peregrinação segura a Fátima

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) pediu hoje aos peregrinos e condutores que se deslocam ao Santuário de Fátima para tomarem os cuidados necessários para uma peregrinação segura.

Atendendo à aproximação da peregrinação de 12 e 13 de maio, a ANSR lançou uma campanha que tem início na quinta-feira e que pretende “salientar os cuidados de segurança a ter pelos peregrinos e condutores na estrada, para que a coexistência seja segura e todos cheguem ao seu destino em segurança”.

A campanha prevê “ações de sensibilização, realizadas em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, através da distribuição de folheto informativo, contendo o elenco de comportamentos e precauções a ter durante esse período”, explicou, em comunicado.

Aos peregrinos, a ANSR aconselha que estabeleçam contacto visual com os condutores, caminhando em fila única “de frente para os veículos, no sentido contrário ao trânsito”, e utilizem sempre o colete retrorrefletor, reforçando a visibilidade à noite com lanternas.

Atravessar a estrada nas passagens de peões (ou, quando tal não for possível, num local com boa visibilidade), evitar o uso de telemóveis e auscultadores, estar atento às entradas e saídas de viaturas de edifícios e evitar o consumo de álcool ou drogas são outros conselhos deixados aos peregrinos.

No que respeita aos condutores, a ANSR pediu-lhes que redobrem a atenção na estrada, abrandem e respeitem a distância de segurança dos peregrinos, moderem a velocidade e liguem os médios da viatura.

Esta campanha será divulgada nos meios digitais da ANSR, através de várias mensagens de alerta ao longo da iniciativa.

Na semana passada, a Infraestruturas de Portugal também anunciou medidas de proteção e apoio aos peregrinos de Fátima, com ações de sensibilização e com condicionamentos de trânsito no Itinerário Complementar 2.

A peregrinação de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima vai ser presidida pelo cardeal brasileiro Jaime Spengler, arcebispo metropolita de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do Conselho Episcopal Latino-Americano.

Esta é a primeira grande peregrinação do ano ao maior templo mariano do país e ocorre três semanas após a morte do Papa Francisco, que esteve no santuário em 2017 (centenário dos acontecimentos na Cova da Iria e canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto) e em 2023 (no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa).