Uma mulher de 58 anos foi detida, este sábado, pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ) por alegada autoria de um crime de incêndio florestal ocorrido numa freguesia do concelho de Alvaiázere, durante a madrugada deste dia (4 de outubro).

Segundo comunicado enviado pela PJ, “com recurso a um isqueiro e acendalhas brancas, a mulher ateou o incêndio que consumiu cerca de 3500 m2 de zona florestal densamente povoada por eucalipto, pinheiro bravo adulto, carvalho e mato, com elevado potencial para provocar perdas de vidas humanas e prejuízos bastante elevados, não fosse a pronta e eficaz intervenção dos bombeiros”.

A detida não tem antecedentes criminais conhecidos, é funcionária numa junta de freguesia, onde exerce, entre outras, as funções de sapadora florestal.

Vai ser presente a tribunal e aguarda as medidas de coação.