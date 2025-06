Rua da Sofia em Coimbra pode ser redescoberta com atividades ligadas ao cinema

A Rua da Sofia, em Coimbra, poderá ser redescoberta no sábado, a partir da temática do cinema, com atividades dirigidas a todos os públicos, que vão desde exposições até um convite para explorar a cidade em 3D.

A programação vai proporcionar um dia para “redescobrir esta rua, que é Património Mundial da Unesco”, num dia onde a circulação de automóveis pelo espaço estará interrompida, afirmou hoje o vereador da Câmara de Coimbra Miguel Fonseca, na conferência para apresentação da iniciativa.

Esta é a quarta edição do evento, intitulado “Ao Encontro da Sofia”, que tem por objetivo dinamizar os comércios deste local emblemático da cidade e proporcionar um momento de convívio entre as famílias.

Segundo Miguel Fonseca, a mensagem é para que as pessoas desfrutem das múltiplas atividades e da rua, que tem sido ocupada também “pela própria atividade artística”, como é o exemplo do espaço camarário cedido pelo município, por um ano, à coletividade Ateneu.

O presidente da União das Freguesias de Coimbra, João Francisco Campos, deixou um convite à população para que visite aquela rua, na Baixa da cidade, aproveite o momento sem carros e faça compras e refeições nos estabelecimentos.

Entre as 10:00 e as 18:00, os visitantes poderão desfrutar de atividades conectadas ao cinema, um tema escolhido pelos próprios comerciantes, revelou a presidente da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC), Assunção Ataíde.

Entre as atividades previstas, há um projeto com óculos 3D, concebido no âmbito do evento Sons da Cidade, onde serão exibidos três filmes, na Liga dos Combatentes, que exploram a Baixa de Coimbra, o Mosteiro de Santa Cruz e a música produzida pelos crúzios do século XVI.

Este mesmo local irá também acolher uma exposição de cartazes de cinema dos anos de 1970, enquanto o Centro Social e Cultural 25 de Abril receberá curtas dos primórdios do cinema e atividades para os mais novos.

Uma programação para todas as idades no Ateneu de Coimbra e a atuação dos alunos do curso de instrumentista de jazz da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra são outras das propostas.

No período da manhã, entre as 10:00 e as 14:00, há também insufláveis para as crianças e DJ set com Filipe Furtado e Hugo Humbelino, que tocarão bandas de cinema, enquanto a parte da tarde será ocupada por diferentes Dj set, com atuações na mesma temática cinematográfica, e um espetáculo do coro do Ateneu de Coimbra.

“Os comerciantes também foram desafiados a colaborar” e alguns vão optar por montras decoradas de acordo com o tema desta edição, referiu Assunção Ataíde.

Todas as atividades são gratuitas.