CIM Região de Coimbra

Região de Coimbra confirmou na BTL que “é excelente para investir”

04 de março de 2026 às 11 h13
A presença da Região Metropolitana de Coimbra na 36.ª edição da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que terminou no passado domingo, confirmou que esta região “é excelente para investir”.

“O objetivo da nossa presença na BTL foi divulgar a região para que operadores e também os investidores entendam que a nossa região é excelente para investir”, refere a presidente da Região Metropolitana de Coimbra, Helena Teodósio, citada num comunicado ontem divulgado.

A participação dos 19 municípios que integram esta comunidade intermunicipal terminou com “balanço bastante positivo”. Foi apresentada, por todos, uma estratégia turística que “captou a atenção de milhares de visitantes e profissionais do setor”.

