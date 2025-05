Região Centro: Planos de ação têm quase 9,5 milhões para valorizar produtos e território

Aldeias de Montanha 2030, Queijos do Centro de Portugal, Fileira dos Vinhos das Regiões Vitivinícolas da Região Centro e Portugal Romano.

Estes são os quatro projetos que ontem apresentaram, junto às Ruínas Romanas da Bobadela, os seus Planos de Ação das Estratégias de Eficiência Coletiva PROVERE para os próximos anos, iniciativas que viram aprovados apoios no âmbito do financiamento proveniente de fundos europeus–FEDER e CENTRO2030.

Os dois programas de apoio financiam 85% do valor total dos quatro planos de ação–8,250 milhões de euros. Com os restantes 15%, a verba total para os quatro projetos fica perto dos 9,5 milhões de euros (9,487 milhões de euros).

“Esta é uma ampla parceria para o desenvolvimento da região Centro”, enalteceu o anfitrião da cerimónia, presidente do Município de Oliveira do Hospital e da Rede Aldeias de Montanha, José Francisco Rolo.

Numa “grande oportunidade” para a região, José Francisco Rolo reiterou que o objetivo destes planos passa por “potenciar recursos únicos no território”.

