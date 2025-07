Região Centro investe 5,2 ME para ser destino náutico, termal e de natureza

A valorização das estações náuticas, do turismo de natureza, saúde e bem-estar e das águas termais da região Centro vai ser financiada com mais de 5,2 milhões de euros (ME) pelo Programa Regional do Centro (Centro 2030).

Os planos de ação Provere (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos), Náutica do Centro de Portugal, Explore: iNature & Center Geoparks 2030 e Valorização dos Territórios Termais foram, hoje, assinados no lugar da Senhora de Assedasse, em Gouveia, pela Autoridade de Gestão do Centro 2030 e pelas entidades líderes das três Estratégias de Eficiência Coletiva.

“Estes Planos de Ação visam promover a cooperação e a inovação em cada uma destas áreas estratégicas, através da implementação de projetos que valorizem os recursos endógenos, fortaleçam a identidade regional e contribuam para o desenvolvimento sustentável dos territórios e comunidades envolvidas”, refere a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) numa nota enviada à agência Lusa.

A estratégia Náutica do Centro de Portugal vai ser apoiada com 1,5 ME do Centro 2030 para promover o turismo sustentável através da criação de “destinos náuticos certificados e competitivos a nível nacional e internacional, incentivando o empreendedorismo e o investimento privado ligado ao setor e potenciar a prática desportiva e o contacto com a natureza”, realça a CCDRC.

Com um apoio de 2,25 ME, o Provere Explore: iNature & Center Geoparks 2030 assenta no património natural existente no Centro de Portugal da Rede Nacional das Áreas Protegidas, da Rede Natura 2000 e dos Geoparques aspirantes e já classificados pela UNESCO.

“Esta estratégia pretende estruturar um modelo sustentável de turismo de natureza através de trilhos, centros interpretativos, capacitação local, experiências científicas e novas plataformas digitais de promoção. O projeto integra a marca iNature e aposta na criação de pacotes turísticos inovadores”.

Por último, a Valorização dos Territórios Termais terá um apoio de 1,5 ME do Centro 2030 para posicionar a região Centro como “uma referência nacional e internacional no termalismo”.

Para tal, pretende-se “reforçar a atratividade turística, criar produtos turísticos associados ao bem-estar e à saúde, aumentar a estadia média dos visitantes, criar rotas termais e incentivar a investigação na área”.

Para Isabel Damasceno, presidente da CCDR Centro, citada na nota, “com estes três planos de ação, conclui-se a aprovação dos nove planos de ação para Valorização Económica de Recursos Endógenos da Região Centro, que totalizam um apoio dos fundos europeus de 19,5 milhões de euros”.

“Estes nove planos de ação, que mobilizam parcerias entre instituições públicas, associações, empresas e entidades do sistema científico e tecnológico, pretendem aproveitar as potencialidades territoriais, dinamizando a atividade económica e reforçando a atratividade dos territórios”, sublinha a responsável.