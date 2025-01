Região Centro é uma das 148 distinguidas como “vale de inovação”

A região Centro de Portugal integra a lista de 148 regiões europeias classificadas, pela Comissão Europeia, como “Vales Regionais de Inovação” (“Regional Innovation Valleys”-RIV).

O selo de qualidade atribuído, no âmbito da Nova Agenda Europeia de Inovação e da iniciativa RIV, pretende “desbloquear o potencial de inovação da Europa, conectando regiões mais e menos inovadoras na resposta a desafios sociais, reforçando assim o papel das regiões no ecossistema de inovação”, destaca a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro).

O selo atribuído, relembra a CCDR Centro, quer “aproximar atores e promover a cooperação inter-regional com base nas vantagens competitivas e forças complementares de cada território”.

