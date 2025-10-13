diario as beiras
Nacional

Rede Europeia Anti-Pobreza lança campanha em Portugal

13 de outubro às 14 h41
DR

A Rede Europeia Anti-Pobreza lança na sexta-feira uma campanha de sensibilização da população para a urgência da erradicação da pobreza, por considerar que a informação tem um papel relevante na luta contra esta realidade.

Por ocasião do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, 17 de outubro, serão disponibilizados materiais informativos em vários formatos, de cartazes a vídeos na internet, anunciou hoje a organização.

“O objetivo é simples e urgente: desmistificar o que significa viver em situação de pobreza e mostrar que esta realidade pode estar mais próxima de todos nós do que imaginamos”, explicou a Rede, no documento.

Serão apresentados vídeos com testemunhos de pessoas que partilham de viva voz a experiência que viveram ou ainda vivem com esta situação.

A campanha abrange as várias dimensões da pobreza: económica (falta de rendimentos adequados para garantir uma vida digna), energética (dificuldade em aceder e manter serviços básicos de energia), alimentar – (limitação no acesso a alimentos suficientes e nutritivos), educativa (barreiras no acesso à educação e à formação), habitacional (condições inadequadas de habitação ou risco de exclusão residencial), laboral (empregos precários, baixos salários e falta de proteção social), saúde (dificuldade de acesso a cuidados de saúde essenciais), exclusão social (marginalização de grupos e indivíduos, dificultando a participação plena na sociedade), multidimensional (interligação de várias formas de pobreza) e estrutural (desigualdades sistémicas que perpetuam a vulnerabilidade social).

A EAPN Portugal anunciou também que estará na Assembleia da República na terça-feira, com mais de 80 pessoas em situação de pobreza, para o XII Fórum Nacional, dedicado ao tema “Combater a Pobreza em Portugal: um compromisso constitucional e social permanente!”

Agência Lusa

