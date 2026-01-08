Os 5.166 partos feitos nas duas maternidades da cidade em 2025 são a prova da “urgência da nova maternidade de Coimbra como espaço destinado a substituir as atuais maternidades e um projeto estruturante, que marcará o futuro da saúde materno-fetal na Região Centro e em Portugal”, disse ontem Alexandre Lourenço, presidente cessante do Conselho de Administração da ULS de Coimbra, entidade de que as maternidades fazem parte.

Nesta vertente, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra – no conjunto das maternidades Bissaya Barreto e Daniel de Matos – é a entidade nacional com o maior número de partos por ano, garante a administração. Além disso é o 4.º ano consecutivo em que aumenta o número de partos realizados, desde os 4.238 de 2021, quando ainda existia covid-19.

É neste contexto que “o projeto da nova maternidade de Coimbra responde à evolução das necessidades em saúde materna”, destaca a ULS, constatando “o aumento da idade média das grávidas e parturientes e o consequente acréscimo de comorbilidades associadas”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (08/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS