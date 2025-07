Queima das Fitas diz que recolha e transporte dos resíduos do cortejo eram responsabilidade da Câmara

A Comissão Organizadora da Queima das Fitas emitiu, hoje, em comunicado, a sua posição face ao processo de limpeza dos resíduos resultante do Cortejo da Queima da Fitas, que desde o passado dia 25 de maio, se encontrava amontoado junto ao Exploratório – Centro de Ciência Viva.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a Comissão Organizadora da Queima das Fitas de Coimbra (COQF) revela que “historicamente, a limpeza do desmantelamento do Cortejo tem sido assegurada pelos serviços municipais da Câmara Municipal de Coimbra. No presente ano, e numa lógica de colaboração e entreajuda institucional, foi acordado entre a COQF e o município que a Comissão ficaria responsável pela separação dos resíduos resultantes do Cortejo, cabendo posteriormente à autarquia a recolha e transporte dos mesmos para os locais apropriados”

No mesmo documento, refere que “durante o mês de junho, a COQF manteve uma equipa no terreno dedicada à separação dos resíduos, apoiada por maquinaria contratada especificamente para esse efeito. Apesar do esforço constante, o processo enfrentou dificuldades operacionais, nomeadamente devido ao volume excecional de resíduos e à avaria de alguns equipamentos, o que provocou atrasos no avanço dos trabalhos”.

Ainda assim, “importa referir que esta separação, em edições anteriores, chegou a prolongar-se por mais de um mês, tendo a intervenção da COQF tido como objetivo reduzir significativamente o tempo em que os resíduos permaneceriam no local”, acrescenta.

Por sua vez, a recolha por parte dos serviços municipais também sofreu atrasos relacionados com a obtenção de autorizações para o transporte dos resíduos, o que comprometeu a celeridade do processo.

A Comissão Organizadora “lamenta algumas das notícias veiculadas ao longo do último mês, que, por vezes, não refletiram o contexto completo nem o esforço conjunto entre entidades para resolver a situação da forma mais célere e responsável possível”.

A COQF reafirma o seu compromisso com o ambiente, a cidade e a comunidade académica, e continuará a colaborar ativamente com todas as entidades envolvidas para garantir a melhoria contínua dos processos logísticos e ambientais associados à Queima das Fitas de Coimbra.