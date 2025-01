Quase 400 pessoas foram detidas pela PSP durante o Ano Novo

Quase 400 pessoas foram detidas nos últimos seis dias pela PSP, a maioria das quais nas estradas portuguesas, anunciou hoje aquela polícia, que registou um morto durante aquele período em resultado dos 711 acidentes rodoviários.

No âmbito da operação “Festas em Segurança 2024/2025” e na fase correspondente ao Ano Novo, que decorreu entre 27 de dezembro e 01 de janeiro, PSP fez 381 detenções, 197 das quais relacionadas com crimes rodoviários (127 por condução em elevado estado de embriaguez e 70 por falta de habilitação legal para conduzir).

Na operação, foram fiscalizadas 9.326 viaturas e sujeitas a controlo por radar quase 40 mil, tendo sido “detetadas 2.241 infrações à legislação rodoviária”.

Nestas contraordenações incluem-se 464 casos de condução em excesso de velocidade, 290 por falta de inspeção periódica obrigatória, 107 por condução sob o efeito do álcool, 69 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 37 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 18 uso incorreto do cinto ou sistema de retenção para crianças.

Na área da PSP, os centros urbanos, aquela força de segurança registou, nos últimos seis dias, 711 acidentes, que causaram 236 feridos (cinco com ferimentos graves) e uma vítima mortal, na sequência de um despiste em Setúbal no dia 01.

No mesmo período, “foram detidos 20 indivíduos por posse de arma proibida e 26 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 8.092 doses individuais” de droga, refere a PSP.

Segundo a PSP, foram efetuadas 19 detenções por furtos e roubos, tendo sido apreendidas 14 armas de fogo e 15 armas brancas, parte delas no seguimento das detenções efetuadas.

Na primeira fase da operação, durante os dias do Natal, a PSP efetuou 550 detenções, apreendeu 47.145 artigos de pirotecnia, 66.592 doses individuais de droga e elaborou 3.470 autos de contraordenação relativamente a infrações rodoviárias.

Nesse período, foram feitas 242 detenções por crimes rodoviários (155 por embriaguez e 87 por falta de carta).

No que respeita ao Natal, a PSP registou 1.374 acidentes, que causaram 465 feridos (23 dos quais graves) e quatro vítimas mortais.