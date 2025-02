PSP regista mais quatro mortos e 143 acidentes rodoviários em janeiro face a 2024

O número de mortes e de acidentes rodoviários registados na área de intervenção da PSP durante janeiro deste ano aumentou face ao mesmo período de 2024, com mais quatro mortos e 143 acidentes rodoviários, segundo dados provisórios.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP) a que a agência Lusa teve hoje acesso, comparando janeiro deste ano com o mesmo mês de 2024, em 2025 ocorreram 4.572 acidentes rodoviários (+143), que provocaram sete mortos (mais quatro), ao mesmo tempo que se verificaram 49 feridos graves (menos oito) e 1.311 ligeiros (menos 10).

O número de feridos em janeiro deste ano cifrou-se em 1.360, contra os 1.378 do ano passado.

A PSP adianta que a sinistralidade rodoviária associada aos veículos de duas rodas “tem vindo a merecer a atenção da PSP”, atendendo a que estes condutores acabam por sofrer lesões mais gravosas, dando como exemplo que no período compreendido, nos acidentes rodoviários dos quais resultaram vítimas mortais, estiveram envolvidos veículos de duas rodas a motor em seis deles, tendo os seus condutores morrido na sequência do acidente.

Um dos acidentes de viação tratou-se de um despiste, no entanto os outros cinco (5) resultaram de colisões com veículos automóveis ligeiros.

No que se refere à fiscalização rodoviária, a PSP realizou em todo o país, em janeiro passado, uma média de 77 operações por dia (um aumento de cerca de 19% face a 2024).

Nestas operações foram fiscalizados 67.295 condutores (+14.516 do que em 2024) e controladas por radar 220.069 viaturas (-54.936).

Foram registadas 22.659 contraordenações, o que equivale a uma média de cerca de 730 por dia, correspondendo a um aumento de 36% comparativamente ao período homólogo de 2024.

Das infrações cometidas no mesmo período, a PSP destaca 3.460 por excesso de velocidade, correspondente a 15,3% do total dos ilícitos.

Comparando com 2024, em janeiro deste ano foram apanhados mais 84 condutores em excesso de velocidade, apesar do número de viaturas controladas por radar ter sofrido um decréscimo de 20%.

Segundo a PSP, estes números merecem especial preocupação, uma vez que “a condução em excesso de velocidade continua a ter uma grande expressão na totalidade das contraordenações rodoviárias registadas e constitui-se como um dos principais fatores da sinistralidade rodoviária”.

Foram efetuados 20.835 testes de alcoolemia, dos quais resultaram 366 autos de contraordenação por condução sob o efeito do álcool.

“Salientamos que, destas infrações, 108 dizem respeito a condutores aos quais se aplica a taxa reduzida de álcool (condutores com carta de condução há menos de três anos ou condutores profissionais), o que corresponde a cerca de 30% das infrações registadas por condução sob o efeito do álcool.

No primeiro mês deste ano foram ainda efetuadas 728 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 394 por condução de veículo em estado de embriaguez (taxa crime, acima dos 1,2g/lts) e 334 por condução sem habilitação legal, o que representa um aumento de 39,6%.

Crescente é também o número de infrações por uso do telemóvel (603, +321 do que em 2024), o que para a PSP significa que, por dia, foram verificados mais de 19 automobilistas a conduzir enquanto manuseavam o telemóvel.

Durante o mês de janeiro deste ano foram igualmente registadas 2.808 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória (+1.569 do que em 2024), 929 por falta de seguro de responsabilidade civil (+520), 297 por falta do uso do cinto de segurança (+136) e 150 por falta do uso de sistemas de retenção (+ 96).

Este ano, o número de contraordenações em janeiro foi de 22.659, contra 14.464 em 2024 (+8.195).