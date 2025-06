PSP realiza a partir de hoje operação “Escola Segura – Final do Ano Letivo 2024/2025″

A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia hoje a operação “Escola Segura – Final do Ano Letivo 2024/2025”, com o objetivo de reforçar a sua missão de segurança, prevenção da criminalidade e da delinquência junto da comunidade escolar.

Em comunicado, a PSP adianta que no âmbito da operação, que decorre até 27 de junho, vai realizar ações de sensibilização e contactos individuais de prevenção criminal junto dos jovens do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário sobre comportamentos violentos, posse/uso de armas (em especial de armas brancas) e consumo de drogas.

A PSP vai também realizar ações junto dos alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo, sob o lema “FALCO – Férias + Seguras”, apresentando o Programa Estou Aqui! Crianças e os contos “A Pulseira das Conchas”, “A Ana no Labirinto das Compras” e “Um Presente Doce” do projeto “Eu faço como diz o Falco”.

Os agentes vão relembrar os cuidados que as crianças devem ter nas férias quando se perdem ou quando são abordadas por desconhecidos.

“Atendendo ao calendário de provas e exames dos ensinos básico e secundário, de forma progressiva, entre 06 e 27 de junho, é previsível uma maior afluência aos estabelecimentos de ensino em determinados períodos, resultante de reuniões de avaliação e de atividades de encerramento do ano letivo, bem como outros eventos promovidos pela comunidade educativa”, refere a PSP.

Por isso, a PSP vai realizar ações de prevenção de ilícitos criminais, contraordenacionais e de incivilidades, de fiscalização de trânsito e segurança rodoviária e a estabelecimentos comerciais, de restauração e bebidas, e outros frequentados por menores.