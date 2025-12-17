A PSP e a GNR iniciam na quinta-feira as operações de Natal e Ano Novo com um reforço do policiamento focado na fiscalização rodoviária, uso de pirotecnia e prevenção da criminalidade junto das zonas comerciais e residenciais, foi hoje anunciado.

As duas operações, que terminam a 04 de janeiro, vão decorrer em duas fases: Natal, entre 18 e 26 de dezembro, e Ano Novo, entre 27 de dezembro e 04 de janeiro.

Durante a primeira fase da operação, a GNR vai reforçar o patrulhamento nas principais vias rodoviárias em direção à região norte e, durante o período do Ano Novo, as ações de fiscalização vão ser mais intensas nas estradas do sul.

Durante a operação Natal e Ano Novo, a GNR vai estar particularmente atenta ao álcool, velocidade e uso do telemóvel, além de reforçar também o policiamento juntos das fronteiras terrestres para apoio os emigrantes portugueses.

Por sua vez, a PSP vai reforçar a presença policial para prevenir a sinistralidade rodoviária, atribuindo especial incidência à fiscalização das principais causas da sinistralidade como excesso de velocidade, condução sob o efeito do álcool ou substâncias psicotrópicas, uso do telemóvel durante a condução, não utilização do cinto de segurança e cadeirinhas.

As operações da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana foram apresentadas durante o lançamento da campanha de Natal e Ano Novo da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Em declarações aos jornalistas, o porta-voz da GNR, Carlos Canatário, disse que as operações da GNR e PSP “estão perfeitamente coordenadas, alinhadas e sincronizadas”, existindo duas fases em vários pontos do país e com objetivos diferentes.

Segundo o porta-voz, a operação Natal e Ano Novo terá não só como preocupação a sinistralidade rodoviária, mas também dará “especial atenção” na prevenção da criminalidade em zonas comerciais e residenciais.

O porta-voz da GNR considerou que o “drama da sinistralidade rodoviária deve chocar os portugueses”, lamentando a quantidade de pessoas que morrem nas estradas.

“Vamos continuar a sensibilizar e fiscalizar para que o risco diminua e para que os comportamentos de risco sejam cada vez menos frequentes”, disse, dando conta que a utilização do telemóvel durante a condução, cansaço e excesso de velocidade e de álcool são “muito relevantes nesta altura do ano”.

Também o porta-voz da GNR, Sérgio Soares, disse aos jornalistas que as operações deste ano têm “não só a segurança rodoviária” como preocupação, mas “todo um trabalho de prevenção criminal, de proximidade junto das populações e de colocação de polícias em locais estrategicamente definidos, nomeadamente em locais de grande aglomeração populacional e comercial”, além do controlo da fronteira e segurança na aviação civil.

Sérgio Soares avançou que a PSP, durante as festividades de Ano Novo, vai estar também atenta ao manuseamento e uso de pirotecnia.

“Há um intenso trabalho da prevenção e da sensibilização e quando estes dois fatores não funcionam procedemos à fiscalização”, disse, frisando que, no âmbito da prevenção da sinistralidade rodoviária, o grande objetivo da polícia é a “dissuasão de comportamentos irregulares”.