A PSP deteve 842 condutores em abril, mais 262 do que no ano passado, destacando que a maioria das detenções são por condução em estado de embriaguez e 368 por condução sem carta, indicou hoje em comunicado.

“Foram ainda efetuadas 842 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 474 por condução de veículo em estado de embriaguez e 368 por condução sem habilitação legal, o que representa um aumento de cerca de 45%, comparando com os registos de detenções do mesmo período de 2024”, referiu a Polícia de Segurança Pública (PSP).

A PSP registou 4.417 acidentes em abril, que provocaram três mortes, causadas por dois despistes em Lisboa e um atropelamento na Guarda.

Nos acidentes, contabilizaram-se 1.388 feridos, sendo que 58 sofreram ferimentos graves e 1.330 ferimentos ligeiros, de acordo com o comunicado.

Em abril do ano passado aconteceram mais acidentes, registando-se no total 4.681 acidentes, segundo a PSP.

“Os dados da sinistralidade rodoviária, ainda que provisórios, referentes a abril de 2025, em comparação com o período homólogo de 2024, revelam uma diminuição no número de acidentes (-264), de feridos ligeiros (-85), total de feridos (-84) e de vítimas mortais (-2)”, refere o comunicado.

A PSP registou 20.279 infrações rodoviárias em abril, ou seja, em média aconteceram 676 infrações por dia e “4.404 contraordenações foram por excesso de velocidade, o que corresponde a 22% do total das infrações registadas”, segundo a nota.

Em abril de 2025, a PSP contabilizou mais 1.688 condutores em excesso de velocidade do que no período homólogo do ano passado (2.716), o que corresponde a um aumento de cerca de 62%.

A polícia apontou que 341 infrações foram cometidas por condução alcoolizada e 571 por condutores a usar o telemóvel.

A PSP indicou que houve uma subida no número de infrações por uso indevido do telemóvel, comparativamente a abril do ano passado, em que se registaram 490 contraordenações.

Em abril de 2025 foram identificadas ainda 2.048 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória, 757 por falta de seguro de responsabilidade civil, que cobre os danos que possam ser causados a terceiros durante a condução, mais 79 infrações do que no ano passado (678).

Foram também registadas 236 contraordenações por falta de cinto de segurança, menos 65 do que no ano passado (301).

A PSP identificou ainda 120 infrações por ausência de sistemas de retenção, um dispositivo de segurança para acidentes e travagens repentinas, que deve ser colocado no banco dos bebés e das crianças, menos 66 do que no ano passado (186).

Para a polícia, “o fator humano é reconhecido como a condição mais relevante para a ocorrência da maioria dos acidentes de viação, seja por infração e/ou desrespeito pelas regras e sinais de trânsito”.

A PSP sublinhou que o comportamento responsável e cumpridor dos condutores é fundamental para a diminuição da sinistralidade rodoviária.

A polícia apelou aos condutores para não conduzirem alcoolizados ou em excesso de velocidade.

A PSP pediu também às pessoas que não utilizem o telemóvel durante a condução e que usem o cinto de segurança.

Para os condutores de motos, a PSP aconselhou ainda a ultrapassagem só depois de terem a certeza de que foram vistos pelo outro condutor.