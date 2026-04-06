Nacional

PSP deteve 38 carteiristas nos primeiros três meses do ano

05 de abril de 2026 às 20 h47
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A PSP deteve 38 carteiristas e registou 1.617 ocorrências relacionadas com este tipo de crime nos primeiros três meses do ano, indicou hoje aquela polícia, numa altura em que aumentou a presença nas ruas para prevenir estes furtos.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que reforçou a presença policial junto dos centros urbanos com maior afluência de pessoas, em especial zonas turísticas, comerciais e próximo de interfaces de transportes públicos, para prevenir os furtos por carteiristas na altura da Páscoa.

Este reforço policial está inserido na “Operação Páscoa” que a PSP realiza até segunda-feira, tendo em conta que “é expectável que redes ligadas” ao furto por carteiristas aproveitem esta altura do ano para concretizar este tipo de ilícito.

O furto por carteirista está entre os oito crimes que mais subiram no ano passado, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2025, que dá também conta que Lisboa é a cidade com mais crimes deste género.

No comunicado, a PSP indica que, no primeiro trimestre de 2026, foram detidos 38 carteiristas, identificou 78 suspeitos da prática de furto por carteiristas e registou 1.617 ocorrências relacionadas com esta prática criminal.

No ano passado, a polícia deteve 134 carteiristas, identificou 312 suspeitos desta prática e registou 6.153 ocorrências por furto de carteiristas, o que equivale a uma média de 17 crimes por dia.

A PSP refere que em 2018 criou uma equipa formada por polícias pertencentes à estrutura de investigação criminal especializada neste crime, tendo o investimento permitido “aumentar consideravelmente, ao longo dos últimos anos, o número de interceções em flagrante delito de suspeitos da prática deste crime, através de uma maior capacitação dos polícias e de um crescente conhecimento acerca de determinados grupos criminosos itinerantes que se dedicam” ao furto por carteirismo em Portugal.

Texto de:CMP // VM//Agência Lusa

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