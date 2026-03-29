A lista única à Comissão Nacional do PS, apresentada pela direção de José Luís Carneiro e encabeçada por Inês de Medeiros, foi hoje eleita com 88,9% dos votos no 25.º Congresso Nacional do partido.

Os resultados foram anunciados pelo presidente do PS e da mesa do Congresso, Carlos César, cerca das 12:30 horas, depois de uma votação que decorreu durante esta manhã por via eletrónica, no último dia da reunião magna, em Viseu.

A lista de Carneiro à Comissão Nacional do PS obteve 88,9% dos votos favoráveis e registaram-se ainda 6,1% de “votos não” e 4,9% de votos brancos.

No último congresso, em janeiro de 2024, a lista única à Comissão Nacional resultou de um acordo do ex-líder do PS Pedro Nuno Santos com José Luís Carneiro e Daniel Adrião, que tinham sido os seus opositores nas eleições diretas, conseguindo então 90,78% dos votos, com 9,22% de votos em branco, sendo então encabeçada por Francisco Assis.

A lista hoje eleita, encabeçada pela presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, integra entre os seus 251 nomes a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, o ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, os deputados Luís Dias e Elza Pais e os antigos parlamentares Maria da Luz Rosinha e Fernando Jesus.

Esta Comissão Nacional elegerá, na sua primeira reunião nas próximas semanas, a Comissão Política Nacional e o Secretariado Nacional, que contarão assim com outros nomes de dirigentes socialistas.

A lista da direção de José Luís Carneiro ao Conselho de Jurisdição Nacional, presidida por Eldad Manuel Neto e que também foi a única a apresentar-se, obteve 92,78% dos votos. Registaram-se ainda 2,82% “votos não” e 4,4% votos brancos.

A Jurisdição do partido passa a ser composta por Eldad Manuel Neto, Telma Correia, José Filipe Freitas, António Reis, Ana Sofia Rosa, António Ramos Preto, Rui Faria, Catarina Lourenço e Elísio Costa Martins como membros.

Foi ainda eleita a nova Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira do partido, com a lista única, apresentada pela direção, a obter 92,25%% dos votos. Nesta eleição, houve 3,75% de “votos não” e 4,4% de votos em branco.

Este órgão será presidido por Dalila Araújo e contará também com Pedro Couto Almeida, Ana Cruz, Augusto Leite, Leonel Xavier, Filomena Marques e Nuno Leitão como membros.