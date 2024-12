Projeto da Universidade de Coimbra apoia desenvolvimento de jovens pré-universitários

Promover o desenvolvimento e o sucesso escolar de jovens pré-universitários, residentes em instituições sociais ou escolas de Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), é o objetivo de um projeto dinamizado pela Universidade de Coimbra (UC), hoje anunciado.

Intitulado IN4DREAM e desenvolvido em parceria com a Associação Académica de Coimbra (AAC), o projeto é considerado “inovador no ensino superior nacional”, com o objetivo geral de “reduzir as dificuldades académicas e psicossociais e contrariar as profecias autorrealizadas de jovens pré-universitários em contextos de maior vulnerabilidade”, afirmou a UC, em nota de imprensa.

No âmbito da iniciativa, os estudantes da UC irão dinamizar ações de tutoria e de promoção da literacia, bem como organizar encontros de inovação social junto dos destinatários, jovens de contextos sociais com menores oportunidades, residentes em organizações sociais e/ou escolas TEIP do município de Coimbra, adianta o comunicado.

O IN4DREAM, que é financiado pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do Portugal Inovação Social, é apresentado na quarta-feira, na Universidade de Coimbra. Na ocasião, serão celebrados protocolos com diversas escolas TEIP e organizações sociais que irão integrar o projeto.