Projeto CuidIn 2.0 quer diminuir sobrecarga dos cuidadores informais

11 de outubro às 10 h55
Arquivo Município de Cantanhede

Apresentado em janeiro deste ano, o projeto CuidIn 2.0 está no terreno para fazer o levantamento dos cuidadores informais existentes nos concelhos de Cantanhede, Mealhada e Mira, para “dar início ao projeto e iniciar as entrevistas que permitem o diagnóstico da situação de cada cuidador de forma individualizada”, revelou o Município da Mealhada.
Tendo como desígnios a avaliação e a promoção da saúde mental e do bem-estar dos cuidadores informais nos respetivos territórios, este projeto quer, adianta a autarquia bairradina, “gerar soluções e respostas aos cuidadores informais que prestam cuidados a pessoas em situação de dependência”.
O CuidIn 2.0 resulta de uma parceria entre o Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra (CEIS-UC) – organização promotora e coordenadora desta IIES (Iniciativa para a Inovação e Empreendedorismo Social), o Centro de Estudos e Desenvolvimento de Cuidados Continuados e Paliativos (CEDCCP), a Lactogal e os Municípios de Cantanhede, Mealhada e Mira, investidores sociais do projeto.

 

Emanuel Pereira

