O homem de 62 anos detido na segunda-feira por ser suspeito de tráfico de droga no concelho de Cantanhede vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou hoje a GNR de Coimbra.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a GNR de Coimbra indicou que esta medida de coação foi aplicada na quarta-feira, depois de ter sido sujeito a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Coimbra.

O Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Cantanhede, deteve, na segunda-feira, um homem de 62 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação por crime de tráfico de estupefacientes, tendo sido desenvolvidas diligências policiais que conduziram ao cumprimento de dois mandados de busca: uma domiciliária e uma em veículo.

Nesta ocasião foram apreendidas 11,25 doses de cocaína, 21,62 doses de canábis, um comprimido de MDMA, um telemóvel e 485 euros em numerário.

O detido tem antecedentes criminais “pelo mesmo tipo de ilícitos”.