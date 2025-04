Presidente da Câmara de Nelas quer IC12 concluído e que o IC37 saia do papel

O presidente da Câmara Municipal de Nelas, Joaquim Amaral, disse hoje à agência Lusa que os itinerários complementares (IC) 12 e 37 são cruciais para o concelho e quer, por isso, resolução para as vias.

“O IC 37 é um projeto antigo que nunca saiu do papel e que era crucial para as acessibilidades do concelho, já que liga o litoral à serra da Estrela, o nosso maior destino interno de turismo”, sublinhou Joaquim Amaral.

À agência Lusa, o autarca social-democrata disse que se trata de “uma luta antiga do Município”, mas que precisa de “ser novamente debatida para que possa sair do papel, antes que caia no esquecimento”.

O projeto do IC37 liga a serra da Estrela à A25 – autoestrada entre Gafanha da Nazaré, em Aveiro, e a fronteira de Vilar Formoso -, em Viseu, permitindo desta forma que a ligação entre Nelas e a capital do distrito se tornasse “muito mais rápida, porque passaria para praticamente metade do tempo”.

Segundo disse à agência Lusa, o projeto ligaria os concelhos de Nelas e Mangualde (no distrito de Viseu) e Seia e Gouveia (no distrito da Guarda), “permitindo um maior desenvolvimento também na área industrial”.

Outra das vias que o autarca quer “rapidamente finalizada” é o IC12, “que nunca foi concluído” e, por causa disso, o Município fez um “investimento significativo, sem qualquer comparticipação do Estado, a chamada variante de Nelas, que obriga a manutenções regulares, tendo em conta os veículos pesados” que ali circulam.

A variante de Nelas é uma circular com cerca de três quilómetros, que o Município construiu para desviar do centro da vila o trânsito, “em particular o transporte pesado” que circula pelo IC12, que deveria ligar o Itinerário Principal (IP) 3 à Autoestrada 25 (A25), em Mangualde, mas termina em Canas de Senhorim, concelho de Nelas.

Joaquim Amaral disse hoje, na reunião do executivo municipal, que convidou, “em tempos”, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, ainda antes da demissão do Governo, e que “o convite continua de pé” para visitar Nelas para “ver no terreno a necessidade” destas vias para o concelho.

Assim como a linha ferroviária da Beira Alta, cuja remodelação “já está concluída”, mas que “pode ainda demorar alguns meses” a ser certificada – e, “entretanto, o comércio de Nelas foi muito penalizado com o seu encerramento” ( as obras deveriam demorar “perto de um ano e já passaram três”.

A requalificação linha da Beira Alta provocou “alguns danos” nos passeios e acessos, “nomeadamente em três pontos” do concelho que o presidente da Câmara de Nelas quer resolvidos, assim como a oposição – três vereadores eleitos pelo Partido Socialista (PS) – que hoje levantou a questão.

“Não deixaremos que a IP [Infraestruturas de Portugal] abandone a obra sem que esses pequenos reparos e arranjos sejam feitos. Temos vindo a trabalhar nisso, até para não corrermos o risco de demorarem ou de os trabalhos serem adiados por tempo indeterminado”, reagiu Joaquim Amaral.