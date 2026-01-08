O candidato presidencial André Pestana defendeu hoje que é possível proporcionar trabalho e salário digno aos jovens e evitar a emigração, e considerou que é preciso coragem para enfrentar o poder financeiro.

“Há muito dinheiro em Portugal. Há condições, ao contrário do que dizem, para todos vivermos e trabalharmos com dignidade. Só que não há coragem para enfrentar onde há esse dinheiro, porque, de facto, são essas pessoas que depois controlam os media”, considerou.

Para Pestana, esse é o motivo da sua candidatura ser “uma das poucas que foi claramente discriminada”, aludindo ao facto de só ter tido “direito a um debate, o chamado debate final, em que para os outros [candidatos] já era o ‘29º’ e, para mim e para outros dois, era o primeiro”.

