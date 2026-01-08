diario as beiras
CoimbraNacional

Presidenciais: André Pestana diz em Coimbra que luta para dar condições aos jovens requer coragem

08 de janeiro de 2026 às 17 h29
0 comentário(s)
db/António Rosado

O candidato presidencial André Pestana defendeu hoje que é possível proporcionar trabalho e salário digno aos jovens e evitar a emigração, e considerou que é preciso coragem para enfrentar o poder financeiro.

“Há muito dinheiro em Portugal. Há condições, ao contrário do que dizem, para todos vivermos e trabalharmos com dignidade. Só que não há coragem para enfrentar onde há esse dinheiro, porque, de facto, são essas pessoas que depois controlam os media”, considerou.

Para Pestana, esse é o motivo da sua candidatura ser “uma das poucas que foi claramente discriminada”, aludindo ao facto de só ter tido “direito a um debate, o chamado debate final, em que para os outros [candidatos] já era o ‘29º’ e, para mim e para outros dois, era o primeiro”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (09/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de janeiro

Dois meses de obras vão condicionar Estrada da Beira em Miranda do Corvo
08 de janeiro

Ordem dos Médicos pede explicações ao INEM sobre alterações do modelo de triagem
08 de janeiro

Agenda gastronómica reforça promoção dos municípios das Terras da Chanfana
08 de janeiro

Governo admite renovar compensação financeira à Metro Mondego em 2029

Coimbra

CoimbraSem categoria
08 de janeiro às 18h29

Governo admite renovar compensação financeira à Metro Mondego em 2029

0 comentário(s)
CoimbraNacional
08 de janeiro às 17h34

André Pestana responsabiliza em Coimbra PS e PSD pelas mortes por demora no socorro (C/FOTOS)

0 comentário(s)
Coimbra
08 de janeiro às 17h33

Duas pessoas e concessionário automóvel de Coimbra acusados de fraude ao Fundo Ambiental

0 comentário(s)

Nacional

Nacional
08 de janeiro às 18h45

Ordem dos Médicos pede explicações ao INEM sobre alterações do modelo de triagem

0 comentário(s)
CoimbraNacional
08 de janeiro às 17h34

André Pestana responsabiliza em Coimbra PS e PSD pelas mortes por demora no socorro (C/FOTOS)

0 comentário(s)
CoimbraNacional
08 de janeiro às 17h29

Presidenciais: André Pestana diz em Coimbra que luta para dar condições aos jovens requer coragem

0 comentário(s)