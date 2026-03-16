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Preço do gasóleo ultrapassa os dois euros por litro

16 de março de 2026 às 11 h26
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Fotografia: Pedro Filipe Ramos

O preço do gasóleo ultrapassou hoje os dois euros por litro em vários postos de abastecimento da região de Coimbra.

A gasolina aumentou sete cêntimos por litro e no gasóleo a subida é de 8 cêntimos. Estes valores incluem já o desconto no imposto sobre os combustíveis decidido pelo Governo.

Ainda assim, o preço médio por litro dos combustíveis esta semana é de, no gasóleo, 1,920 euros e da gasolina de 1,847 euros.

 

Autoria de:

redação Diário as Beiras

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