Região Centro
Preço do gasóleo ultrapassa os dois euros por litro
Fotografia: Pedro Filipe Ramos
O preço do gasóleo ultrapassou hoje os dois euros por litro em vários postos de abastecimento da região de Coimbra.
A gasolina aumentou sete cêntimos por litro e no gasóleo a subida é de 8 cêntimos. Estes valores incluem já o desconto no imposto sobre os combustíveis decidido pelo Governo.
Ainda assim, o preço médio por litro dos combustíveis esta semana é de, no gasóleo, 1,920 euros e da gasolina de 1,847 euros.