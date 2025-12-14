diario as beiras
Nacional

PR assinala adesão de Portugal à ONU com apelo ao reforço do multilateralismo

14 de dezembro de 2025 às 14 h09
DR

O Presidente da República destacou hoje o compromisso renovado de Portugal com o multilateralismo e a defesa dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas, no dia em que se assinala o 70.º aniversário de adesão à ONU.

“Como país aberto ao mundo, empenhado em construir pontes, Portugal reafirma a defesa do multilateralismo e dos princípios das Nações Unidas como forma de lutar contra o isolamento, lembrando que não há paz sem direitos humanos nem desenvolvimento sustentável sem sociedades inclusivas”, afirma Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem na página de internet da Presidência.

O chefe de Estado destacou a Carta das Nações Unidas como “pilar essencial do direito internacional e de uma ordem internacional baseada em regras”.

“Perante um mundo cada vez mais fragmentado, polarizado e imprevisível, o reforço do vínculo às Nações Unidas assume-se, cada vez mais, como um imperativo ético e expressão do caráter universal e indivisível dos direitos humanos, que a todos cabe promover e proteger”, lê-se na nota.

A adesão de Portugal às Nações Unidas ocorreu em 14 de dezembro de 1955.

Autoria de:

Agência Lusa

