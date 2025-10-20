Portugal assumirá em 2027 a presidência rotativa da aliança dos Países do Sul da União Europeia (MED9), anunciou hoje o primeiro-ministro, durante a cimeira que decorre na Eslovénia.

Na conferência de imprensa que encerrou os trabalhos da cimeira, na cidade de Portoroz, Eslovénia, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, agradeceu a confiança dos homólogos na presidência portuguesa do grupo em 2027.

O primeiro-ministro saudou ainda a hospitalidade do primeiro-ministro esloveno, Robert Golob, na cimeira deste ano e fez votos de uma boa presidência ao homólogo croata, que presidirá o grupo em 2026, sucedendo à Eslovénia.

Criada em 2013, a aliança dos MED9 junta nove países – Portugal, Croácia, Chipre, França, Grécia, Malta, Itália, Eslovénia e Espanha – que fazem parte da bacia mediterrânica, do euro e do espaço Schengen (à exceção do Chipre).

O período na liderança desta aliança encerra, habitualmente, com uma cimeira do MED9 organizada pelo país escolhido para presidir na cimeira anterior.

Com esta presidência, Portugal fica incumbido de organizar a cimeira do MED9 de 2027 (em princípio, a 14.ª edição), que deverá determinar o fim do seu mandato à frente da aliança.

A cimeira deste ano debateu as atuais “condições intoleráveis” na Faixa de Gaza, dias depois do acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita Hamas, bem como a competitividade europeia, com foco em matérias como a energia (redução de combustíveis fósseis e aposta em renováveis), questões laborais e migrações

Desta cimeira resultaram dois documentos: a Declaração de Portoroz do MED9 2025 e uma declaração conjunta sobre o Médio Oriente, subscrita pelo rei da Jordânia e pelos líderes dos Estados do MED9.