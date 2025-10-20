diario as beiras
Nacional

Portugal vai assumir presidência da aliança MED9 em 2027

20 de outubro às 17 h31
0 comentário(s)
Arquivo

Portugal assumirá em 2027 a presidência rotativa da aliança dos Países do Sul da União Europeia (MED9), anunciou hoje o primeiro-ministro, durante a cimeira que decorre na Eslovénia.

Na conferência de imprensa que encerrou os trabalhos da cimeira, na cidade de Portoroz, Eslovénia, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, agradeceu a confiança dos homólogos na presidência portuguesa do grupo em 2027.

O primeiro-ministro saudou ainda a hospitalidade do primeiro-ministro esloveno, Robert Golob, na cimeira deste ano e fez votos de uma boa presidência ao homólogo croata, que presidirá o grupo em 2026, sucedendo à Eslovénia.

Criada em 2013, a aliança dos MED9 junta nove países – Portugal, Croácia, Chipre, França, Grécia, Malta, Itália, Eslovénia e Espanha – que fazem parte da bacia mediterrânica, do euro e do espaço Schengen (à exceção do Chipre).

O período na liderança desta aliança encerra, habitualmente, com uma cimeira do MED9 organizada pelo país escolhido para presidir na cimeira anterior.

Com esta presidência, Portugal fica incumbido de organizar a cimeira do MED9 de 2027 (em princípio, a 14.ª edição), que deverá determinar o fim do seu mandato à frente da aliança.

A cimeira deste ano debateu as atuais “condições intoleráveis” na Faixa de Gaza, dias depois do acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita Hamas, bem como a competitividade europeia, com foco em matérias como a energia (redução de combustíveis fósseis e aposta em renováveis), questões laborais e migrações

Desta cimeira resultaram dois documentos: a Declaração de Portoroz do MED9 2025 e uma declaração conjunta sobre o Médio Oriente, subscrita pelo rei da Jordânia e pelos líderes dos Estados do MED9.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de outubro

Portugal vai assumir presidência da aliança MED9 em 2027
20 de outubro

Ministro diz que propinas são “assunto encerrado” apesar da contestação estudantil
20 de outubro

Centro de Onco-Oftalmologia de Coimbra tratou 85 crianças com tumor maligno
20 de outubro

Dia Internacional da Maçã assinalado na terça-feira em Coimbra

Nacional

Nacional
20 de outubro às 17h31

Portugal vai assumir presidência da aliança MED9 em 2027

0 comentário(s)
Nacional
20 de outubro às 16h36

Ministro diz que propinas são “assunto encerrado” apesar da contestação estudantil

0 comentário(s)
Nacional
20 de outubro às 08h58

Relógios atrasam uma hora na madrugada de domingo

0 comentário(s)