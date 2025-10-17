diario as beiras
Coimbra

Politécnico adotou o “União”, o novo gato da instituição

17 de outubro às 14 h55
O Politécnico de Coimbra adotou um gato para residir os Serviços Centrais do Politécnico de Coimbra. A informação foi hoje revelada pela instituição Gatos Urbanos de Coimbra nas suas redes sociais.
A iniciativa partiu da nova presidente do Politécnico de Coimbra, Cândida Malça, que, ao tomar conhecimento que os funcionários cuidavam de um gato que faleceu no verão devido a falência renal, decidiu adotar outro animal. O nome do gato, “União”, foi escolhido pela própria Cândida Malça.
Segundo os Gatos Urbanos de Coimbra, o união “é um animal de pelagem “frajola” , a que os ingleses chamam Tuxedo cat, por serem animais de pelagem preta e branca, que significa gato de smoking”.
Na mesma nota, a instituição revelou que o gato foi já recebido pelos dirigentes e funcionários dos Serviços Centrais, estando nesta fase a completar o protocolo vacinal, tendo já microchip e desparasitação total e atestado sanitário de que não é portador de zoonoses.
As despesas do animal serão suportadas entre dirigentes e funcionários da instituição.

Autoria de:

António Cerca Martins

