O Politécnico de Coimbra adotou um gato para residir os Serviços Centrais do Politécnico de Coimbra. A informação foi hoje revelada pela instituição Gatos Urbanos de Coimbra nas suas redes sociais.

A iniciativa partiu da nova presidente do Politécnico de Coimbra, Cândida Malça, que, ao tomar conhecimento que os funcionários cuidavam de um gato que faleceu no verão devido a falência renal, decidiu adotar outro animal. O nome do gato, “União”, foi escolhido pela própria Cândida Malça.