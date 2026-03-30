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Polícias da PSP exigem revisão urgente do estatuto profissional

30 de março de 2026 às 20 h56
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A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) exigiu hoje uma revisão urgente do estatuto profissional, considerando que deve estar “ajustado à realidade da segurança moderna e ao sacrifício exigido pela profissão”.

O pedido de alteração ao estatuto profissional, cuja última revisão foi em 2015, resultou de um encontro de polícias promovido hoje pela ASPP em Lisboa e que reuniu cerca de 100 elementos da Polícia de Segurança Pública.

Durante o encontro, os polícias debateram um “documento estratégico” para exigir ao Governo “a correção de injustiças acumuladas no estatuto profissional da PSP”, segundo o maior sindicato da polícia.

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O presidente da ASPP, Paulo Santos, disse à Lusa que o documento hoje aprovado vai ser entregue ao ministro da Administração Interna, Luís Neves.

A ASPP sustenta que, “após anos de propostas sem respostas, é tempo de exigir soluções concretas” em relação às tabelas remuneratórias, suplementos, regime de piquete e avaliação de desempenho.

“Estatuto profissional, tabelas remuneratórias e suplementos serão a base da nossa intervenção para que o Governo acolha as nossas propostas e possa, por um lado, cumprir o acordo e, por outro, resolver os problemas existentes”, refere ainda a ASPP.

Autoria de:

CMP // FPA//Agência Lusa

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