Cantanhede

PJ desmantela unidade de produção de canábis e detém suspeito em Cantanhede

29 de janeiro de 2026 às 16 h49
DR

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou hoje em Cantanhede, distrito de Coimbra, uma unidade de produção ilegal de canábis e deteve um homem de 35 anos.

Em comunicado, a diretoria do Centro da PJ adianta que a operação, que contou com a colaboração da GNR, foi realizada na sequência de um incêndio urbano que deflagrou na manhã de quarta-feira, numa habitação, na localidade da Quinta da Ferreira.

“Das diligências realizadas resultou, além da apreensão de uma enorme diversidade de equipamentos utilizados para fim exclusivo do cultivo, produção, pesagem e embalamento da canábis, a apreensão de mais de 370 pés daquela planta, em diferentes estados de floração e de desenvolvimento, bem como, uma quantidade considerável de canábis folhas e de canábis resina”.

Agência Lusa

29 de janeiro às 09h45

Cantanhede: Colmeia doou mais de 1,5 milhões de bens

Cantanhede
26 de janeiro às 16h08

Parque Escolar de Vilamar em Cantanhede evacuado devido a incêndio

